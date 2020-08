Covid, un caso su 355 tamponi. A Marsciano

Un nuovo positivo al Covid-19 – interessato è il territorio comunale di Marsciano (Perugia) che torna ad avere un caso dopo essere diventato ‘covid free’ – nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione Umbria è alle ore 11.30 di lunedì 17 agosto. Gli attuali positivi salgono così a 90 (+1) in ragione del fatto che le guarigioni sono rimaste 1.379: è il numero più alto dallo scorso 18 maggio. Dall’inizio dell’emergenza, in Umbria, sono state registrate 1.549 positività al coronavirus (numero che comprese guarigioni e decessi). Le morti legale al virus restano ferme ad 80 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355 tamponi, per un totale che sale a 133.375.

La situazione sul territorio

I cittadini attualmente positivi al coronavirus sono così distribuiti, secondo quanto riferito dalla Regione Umbria: Terni 21 (stabile), Assisi 20 (stabile), Perugia 11 (stabile), Passignano sul Trasimeno 7 (stabile), fuori regione 6 (stabile), Umbertide 4 (stabile), Spoleto 3 (stabile), Foligno 3 (stabile), Trevi 2 (stabile), Stroncone 2 (stabile), Gubbio 2 (stabile), Bastia Umbra 2 (stabile), Marsciano 1 (+1), San Venanzo 1 (stabile), Orvieto 1 (stabile), Deruta 1 (stabile), Città di Castello 1 (stabile), Valtopina 1 (stabile), Amelia 1 (stabile), Castiglione del Lago 1 (stabile).

Ricoveri e isolamenti

Invariati i ricoveri negli ospedali regionali: 11 in totale, 1 dei quali in terapia intensiva. Di questi 8 (1 intensiva) sono a Terni e 3 al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Le persone in isolamento sono al momento 859 (-38 rispetto all’aggiornamento del 16 agosto). Dalla misura sono uscite fin qui 31.768 persone (+84).