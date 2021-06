Covid, variante Delta: sospesi i voli fra Londra e Perugia

Gli obblighi di quarantena e di tampone per i cittadini del Regno Unito, dove la variante Covid ex ‘indiana’ ha imposto un prolungamento del lockdown, incidono anche sui collegamenti aerei: a causa della riduzione di traffico, si fermeranno i voli dalla capitale inglese all’Umbria e viceversa.

Le comunicazioni

Ryanair ha già informato l’aeroporto di Perugia che sospenderà i collegamenti da Londra Stansted con il San Francesco. Analoga decisione potrebbe prendere a giorni British Airways per il volo su Londra Heathrow, previsto per luglio. Sono scelte unilaterali della compagna in base all’evolversi della pandemia – puntualizzano dallo scalo umbro – ma ovvio che la decisione avrà ripercussioni anche sull’indotto connesso all’aeroporto.