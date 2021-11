Covid, via libera a seconda dose per vaccinati con J&J

Via libera al richiamo per i vaccinati con J&J, a sei mesi dalla prima dose. Lo ha deciso mercoledì la commissione tecnico scientifica dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, al termine di una riunione sulla questione. In Italia sono circa 500 mila i cittadini che hanno ricevuto questa tipologia di vaccino, di cui 20.651 in Umbria (il 3% rispetto al totale dei vaccinati). La seconda dose verrà effettuata con un vaccino a mRna, dunque Pfizer o Moderna. Secondo quanto riporta l’Ansa, la commissione avrebbe evidenziato che sulla base dei dati scientifici disponibili, la protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall’ospedalizzazione rimarrebbe stabile con il vaccino J&J fino a sei mesi. Con il passare del tempo, inoltre, si evidenzierebbe un lento declino dell’efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi e moderate della malattia.

