‘Creativart’, contest per combattere il Covid

Interessante iniziativa a Ferentillo (Terni), rivolta a tutti i bambini che in questa fase segnata dall’emergenza sanitaria si vedono costretti a rimanere a casa. L’iniziativa è incentrata sul contest ‘Creativart’, ideato da Doda Liguori e Pierfederico Runcini (creatore del Festival del fantastico e figlio dello studioso Romolo Runcini, che ha donato una biblioteca di 30 mila volumi al Comune di Ferentillo), dove tutti i bambini sono invitati a creare opere e lavoretti in generale che man mano vengono pubblicati.

L’ALBUM DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI DEI BAMBINI

A fine emergenza ci sarà una mostra dedicata all’evento dove verranno esposti tutti i lavori dei bambini, in tale occasione ci sarà una ‘merenda’ con momenti ricreativi. Hanno già confermato gratuitamente la loro presenza Iogiocoovunque -Ludobus che porteranno nel territorio grandi e colorati giochi in legno, realizzati interamente a mano con materiali di recupero e vernici ecologiche da Leonardo Ricci, artigiano umbro che ha voluto coniugare la sua passione per i viaggi e per la lavorazione del legno per proporre un’esperienza di divertimento e socializzazione innovativa, basata sul gioco libero e spontaneo. Il tutto si può ricercare nella pagina Facebook del Festival Internazionale del fantastico.