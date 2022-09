Cucinelli: principio di incendio nello stabilimento di Solomeo. Interviene il 115

Intervento dei vigili del fuoco di Perugia con due squadre – una della centrale e la seconda proveniente dal distaccamento Cavour – per un principio di incendio sviluppatosi lunedì pomeriggio presso lo stabilimento Cucinelli di Solomeo. Le fiamme hanno interessato una passerella per cavi elettrici, posta nei pressi del reparto ‘contabilità e direzione’. L’incendio – riferisce il comando del 115 perugino – è stato spento quasi subito ma il fumo si è propagato in fretta in tutto il reparto. I dipendenti, per motivi di sicurezza, hanno subito evacuato lo stabile. In corso le verifiche, da parte dei vigili del fuoco, sulla parte di impianto coinvolta. Non si registrano feriti né persone che hanno avuto necessità di assistenza medica.

