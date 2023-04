Cuscini e portachiavi rossoverdi: ‘Luce per Terni’ per fare del bene

L’associazione ‘Luce per Terni’ ha ideato un nuovo progetto che unisce tutte le persone con la passione per i colori rossoverdi. «Lo scopo – spiega in una nota l’associazione presieduta da Erika Lucci – è ridare una possibilità di sviluppo all’aziende di Terni, aiutare il mondo dell’associazionismo a continuare a fare del bene e tornare a quella ‘ternanità’ di un tempo».

Cuori e portachiavi: le finalità

L’associazione, insieme al lavoro della sartoria Oria di Terni, ha creato il progetto denominato ‘Cuore rossoverde’: «Si tratta della realizzazione di un cuscino fatto a mano artigianalmente a forma di cuore, metà rosso e metà verde, di dimensioni 44×28 cm in tessuto cotone 100% e similari e un portachiavi di dimensioni 9×8 sempre a forma di cuore rossoverde. Su prenotazione si possono realizzare dei ‘fuori misura’». Il costo del cuscino rossoverde è di 15 euro, il portachiavi 5 euro e una parte dei ricavi sarà devoluta all’associazione ‘Terni col Cuore’.

Come prenotare

Le prenotazioni possono essere inviate alla mail [email protected], via Whatsapp al 338.3518693 o presso i punti di prenotazione: tabaccheria Fortini (viale della Stazione 41/A), edicola Il Pennone (piazza Tacito), edicola Garibaldi Snc (via Lungonera Savoia adiacente ponte Garibaldi), edicola Massimiliano (via Leopardi). I primi due cuori rossoverdi realizzati, saranno donati nei prossimi giorni al presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, e al presidente dell’associazione ‘Terni col Cuore’, Paolo Tagliavento.