Da Bergamo, guarisce a Terni e ‘vola’ a casa dopo 50 giorni

A Terni è stato assistito, curato ed a Terni – dopo lunghe settimane di ricovero in ospedale – è guarito. Così per uno dei pazienti affetti da Covid e giunti da Bergamo in Umbria, un 71enne, nell’ambito del piano solidale messo in campo da vari nosocomi italiani fra cui il ‘Santa Maria’, mercoledì è stato il giorno del ritorno a casa. L’elicottero si è alzato dall’aviosuperficie ‘Leonardi’ e la società che lo gestisce – Terni Reti – ha voluto condividere via social questo momento di gioia: «Anche se il meteo non pare sempre d’accordo, ci sono giornate belle che si incarnano di storie belle. Belle perché ti restituiscono un senso. Un senso della battaglia che combatti, con risorse limitate e informazioni incerte, ma sempre a testa alta e cuore pieno. Oggi da noi, in AvioTerni, è accaduta una cosa del genere. Franco (non si chiama così, ma non è importante) era arrivato a Terni cinquanta giorni fa, trasferito dalla sua terra. Covid19. Oggi una macchina l’ha prelevato in ospedale e l’ha portato in AvioTerni. È sceso, ha sorriso ai nostri uomini, e ha raggiunto l’elicottero a piedi. Oggi, Franco è tornato a casa».

