Da Calvi a Terni per donare all’ospedale

Ancora solidarietà per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. In campo, nella giornata di lunedì, il Gruppo sbandieratori e musici ‘Carbium’ di Calvi dell’Umbria. La donazione consiste in dodici pulsossimetri che sono stati consegnati dal presidente Vincenzo Mazzucconi nelle mani di Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. Materiali che sono subito stati destinati al reparto per le necessità di operatori e pazienti. A nome della direzione aziendale, Fausti ha espresso gratitudine ai membri del Gruppo ‘Carbium’.

