Da due giorni sopra un albero: salvato dal 115

Il ‘classico’ gatto salvato sull’albero, che a chi ha a cuore le sorti degli animali, però, fa sempre piacere. Davvero piccolo e sfortunato l’animale in questione, che da un paio di giorni miagolava in cima ad una pianta nella zona del parco Campacci di Marmore. Allertati dai volontari del WWF locale a cui era giunta la segnalazione, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, lunedì mattina, si sono portati sul posto ed hanno tratto in salvo l’animale. Confermando il proprio, noto, ‘cuore’.