Da martedì al via la 4° dose per i ‘fragili’. Parte anche Novavax

«Alle ore 9 di lunedì 28 febbraio sono 120 i soggetti che hanno effettuato la prenotazione per la somministrazione del vaccino Novavax. Le somministrazioni partiranno in Umbria dal 1° marzo, così come sempre dalla stessa data, secondo un calendario programmato da ciascun punto vaccinale ospedaliero (negli otto ospedali dell’Umbria), si avvierà la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose ai soggetti fragili, ovvero a quei cittadini con marcata compromissione immunitaria che hanno ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni». A comunicarlo è la Regione Umbria che precisa: «La campagna vaccinale per la quarta dose segue la programmazione della struttura commissariale nazionale. Durante lo scorso fine settimana, in Umbria, 3.806 cittadini fragili hanno ricevuto un sms con l’invito a vaccinarsi con quarta dose».

Diminuiscono i posti letto Covid

«In considerazione dell’andamento epidemico e della ridotta necessità di posti letto dedicati al Covid – prosegue la Regione Umbria -, il commissario regionale per lt’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, ha disposto di riconvertire i posti letto di area medica in maniera progressiva anche nei Dea di primo livello. Nel dettaglio, a partire da lunedì sera, saranno riconvertiti i seguenti posti letto di area medica da Covid a non Covid: Città di Castello 14 posti letto, Gubbio e Gualdo Tadino 8 posti letto, Foligno 12 posti letto».