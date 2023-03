Da O’Piecoro di Mare Fuori a Piano Piano: il primo film di Caiazzo è anche a Terni

di G.R.

Massimiliano Caiazzo è uno dei personaggi del momento. La serie Tv Mare Fuori sta spopolando, ha ottenuto un grandissimo successo ed è entrata nel cuore di tanti giovanissimi e non solo. Non bastasse la grande accoglienza che il cast ha ricevuto alla Milano Fashion Week, il tempio della moda, si possono notare le interviste dalla grande risonanza mediatica o l’accoglienza che ognuno degli attori principali sta ottenendo. Non è da meno l’attore napoletano (di Vico Equense per la precisione) 27enne che ha indossato i panni di Carmine Di Salvo che in carcere «guadagna» il soprannome di «O’ Piecoro».

Il film

Dal 16 marzo Piano Piano è disponibile in cinquanta sale in tutta Italia e l’unica a trasmetterlo in Umbria è il Cityplex Politeama Lucioni. E’ una fiaba nera ambientata nella Napoli del 1987, quella città che si prepara a festeggiare il primo Scudetto con Diego Armando Maradona. La scintilla che ha dato vita al film è lo sgombero di una palazzina compiuto per dare luce allo sblocco cittadino dell’Asse Mediano, uno degli ultimi e monumentali progetti infrastrutturali della Napoli di fine anni Ottanta. Ambientato tra la palazzina in cui vive la protagonista e il cortile esterno, Anna non vede l’ora di diventare grande ma un incontro con il coetaneo Peppino e con il Mariuolo la porterà ai confini della realtà del mondo in cui è sempre cresciuta. Il regista Nicola Prosatore esordisce nel lungometraggio confezionando un omaggio alla Napoli della sua adolescenza, stanco della narrazione ‘gomorresca’ ma pur lasciando sullo sfondo la Camorra. Nel cast ci sono altri due volti della serie Mare Fuori: Giuseppe Pirozzi (nella terza stagione «Micciarella») in Peppino e Antonio De Matteo («Lino» ma ha avuto un ruolo anche in tante altre fiction da Don Matteo a I Medici passando per Un Posto al Sole e I Bastardi di Pizzofalcone). Il film è arricchito da attori già noti sul grande schermo, da Antonia Truppo a Lello Arena. Il titolo è legato a una tastiera che suonava molto abilmente la protagonista, attività che su Mare Fuori Carmine vedeva fare da Ferrari (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani).