Da Perugia a Londra, suonano: «Stay Home»

Ora che l’emergenza coronavirus ha investito pesantemente anche l’Inghilterra, Oltremanica l’appello «stay Home» («Stai a casa») è diventato un mantra esattamente come qui da noi. Così, il gruppo musicale Tarantola, di cui fanno parte anche i due giovani perugini Edoardo Mariotti e Paolo Tognoloni, batterista e chitarrista, ha fatto propria la raccomandazione del momento trasformandola in una hit.

Il videoclip nato sui social

La band – riporta Grifotube – ha deciso di realizzare un videoclip con la collaborazione di utenti social da mezzo mondo: Londra e Cambridge in Regno Unito, da molte parti d’Italia tra cui Perugia, Firenze, Roma, Lecce, Milano, Brindisi (tra cui dall’ospedale di San Pietro Vernotico), da Rio De Janeiro e Santa Caterina in Brasile, Istanbul in Turchia e persino da Nuova Delhi in India.

«Non siamo soli»

L’obiettivo era di regalare qualche minuto di sollievo e sorriso a tutti coloro che si sentono soli in questa situazione così imprevista, triste e surreale: «Volevamo dimostrare con questo video di circa 3 minuti che tutti insieme non siamo soli, nonostante siamo costretti a superare il momento in casa separati da affetti, lavoro ed attività varie», hanno dichiarato.