Da Terni al Gran Sasso: domenica speciale per gli ‘abarthisti’

L’Abarth club di Terni, con i primi cenni d’estate, sposta la carovana dello scorpione a Campo Imperatore (L’Aquila) per lo ‘SbraciAbarth’. L’appuntamento è fissato per domenica 18 giugno – ritrovo ore 8.30 – all’Enistation di borgo Bovio dove gli ‘abarthisti’ che arriveranno da Roma, Rieti, Montefalco, Orte e Amelia faranno le iscrizioni e la colazione. La partenza è prevista per le ore 9.15 con direzione Marmore, Rieti, Antrodoco, L’Aquila sosta ad Assergi su piazzale Simoncelli per poi salire in quota nei meravigliosi paesaggi del Gran Sasso. La sosta al ristoro Mucciante sarà diversa dai soliti pranzi al ristorante proprio perchè, ritirati i kit culinari appositamente preparati, tutti gli ‘abarthisti’ cuoceranno il pranzo nei numerosi barbeque presenti in loco per una giornata all’insegna della condivisone della passione per il marchio dello scorpione e per la degustazione dei prodotti tipici abruzzesi.

Condividi questo articolo su