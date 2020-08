Terni-Bielorussia, un ‘tir della speranza’ per i più bisognosi

Da Terni alla Bielorussia, un ‘tir della speranza’ per aiutare chi ne ha più bisogno. Sono in arrivo centinaia di pacchi umanitari spediti dalla sede della fondazione Aiutiamoli a Vivere, impegnata da tre decadi nella consegna di beni di prima necessità nelle zone più degradate e rurali del Paese dell’est Europa.

Il materiale

I beni arriveranno a Slavgorod, Russia. Poi saranno smistati nelle varie città bielorusse e consegnati: si parla di cancelleria per bambini, indumenti e calzature, inviate alla fondazione da un’azienda specializzata nel settore. «Nonostante l’emergenza covid-19 abbia complicato e rallentato la normale organizzazione del tir, la Fav è riuscita anche per quest’anno nell’intento di aiutare i nostri amici bielorussi. La Fondazione si augura che prima della chiusura del 2020 sarà possibile inviare un altro Tir per ulteriori aiuti umanitari».