Dalla Terra a Marte in una diretta social

C’è vita su Marte? Potremmo trasferirci sul ‘Pianeta rosso’? Di questo e molto altro il 27enne ternano Lorenzo Pizzuti cosmologo dell’Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e l’astrofisico Matteo Benedetto di ‘Melody on time’ parleranno insieme alla dottoressa Arianna Ricchiuti – che a breve inizierà il suo percorso come Internal communication editor all’Esa (European space agency) – martedì 19 maggio alle 17.30 in diretta su YouTube e Facebook.

I RIFERIMENTI PER LA DIRETTA: YOUTUBE; FACEBOOK

Lorenzo Pizzuti

Il 27enne Lorenzo Pizzuti è nato e cresciuto a Terni. Si è laureato in Fisica all’Università di Perugia con il massimo dei voti e la lode, diplomato in pianoforte al conservatorio G. Briccialdi con il massimo dei voti. Ha conseguito il dottorato in Fisica all’Università di Trieste ed è attualmente ricercatore postdoc all’Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta, dove si occupa di studi nel campo della cosmologia e di attività didattiche e divulgative. In quest’ultimo ambito, si occupa di realizzare video, eventi e conferenze (per scuole e grande pubblico) in collaborazione con vari enti ed Università; scrive inoltre articoli per il sito Antropia.it. Grande appassionato di comunicazione scientifica, nel 2016 ha vinto la selezione nazionale del concorso ‘FameLab – la scienza in tre minuti’. Fa parte della compagnia di teatro scientifico ‘I Topi da Laboratorio’ e dell’associazione di animazione scientifica ‘Science Industries’ per la quale organizza e gestisce il progetto ‘Science Concert’ di cui è ideatore e performer principale.