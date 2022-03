‘Dantedì’ particolare, per riflettere su guerra e ingiustizie

Venerdì 25 marzo 2022 è il ‘Dantedì’, giorno dedicato a Dante Alighieri che si celebra dal 2020. La Società Dante Alighieri, comitato di Terni, quest’anno non ha voluto organizzare conferenze e convegni, quanto – piuttosto – dedicare questa giornata, oltre che al Sommo Poeta, al dramma della guerra che si sta consumando da un mese in Ucraina. «Abbiamo preferito tacere ‘e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore’ e lasciar parlare Dante di pace e condanna dei soprusi, in appoggio a tutte le vittime del mondo».

