Corsi di italiano gratis per i profughi ucraini

«Vorremmo che la lingua e la cultura fossero le ultime frontiere da chiudere e per questo stiamo creando spazi di insegnamento per tutti i profughi di guerra in arrivo in Italia». La Società Dante Alighieri sta organizzando un corso di italiano gratuito per dare la possibilità ai profughi ucraini, accolti in Italia, di avere i mezzi linguistici per inserirsi nella nostra società e iniziare una nuova vita. Il comitato di Terni, con la sua presidente Anna Rita Manuali, ha ovviamente aderito all’iniziativa.

A Terni

Il corso, che la presidente Manuali sta organizzando a Terni, si terrà di mattina nei locali della parrocchia Santa Maria Regina dove saranno impegnati docenti con competenze specifiche, con il supporto di mediatori culturali. Si è in attesa delle iscrizioni per iniziarlo ufficialmente. Al termine del corso la Società Dante Alighieri potrà rilasciare anche una certificazione, il certificato Plida (Progetto lingua italiana Dante Alighieri), un diploma ufficiale rilasciato in base a una convenzione con il Ministero degli affari esteri e con l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, riconosciuto anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La Società Dante Alighieri

Il programma, coordinato dal segretario generale Alessandro Masi, sarà messo in atto a Roma, a Terni e nei comitati di Benevento, Bolzano, Campobasso, Casarano, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Imola, La Spezia, Merano, Palermo, Perugia, Pordenone, Rovigo, Salerno, Siena, Siracusa,Trieste, Venezia, Verbania e Vulture. Altri comitati si potranno aggiungere più avanti. La Società Dante Alighieri, presieduta a livello nazionale da Andrea Riccardi, con i suoi 489 comitati italiani e stranieri diffonde la cultura e la lingua italiana nel mondo e ha stabilito che metterà a disposizione la propria rete di sedi per organizzare corsi in presenza e/o online.