Davide Cassani il 29 settembre a Terni per ‘Sharper night’

Tra gli appuntamenti principali di ‘Sharper night – Notte europea dei ricercatori’, venerdì 29 settembre alle ore 17.30 nella sala conferenze del corso di laurea in medicina e chirurgia di Terni, avrà luogo la conferenza-dibattito ‘Sport e ricerca: un’alleanza per la salute’, moderata dal giornalista Luca Marchetti di Sky Sport. Il professor Giacomo Pucci del dipartimento di medicina e chirurgia, affronterà il tema della sedentarietà come uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolare e globale. Il professor Pucci e Davide Cassani, campione di ciclismo e ex ct della nazionale, discuteranno di strategie educazionali, di promozione dell’attività fisica e di come lo stile di vita sano, combattendo la sedentarietà, è uno strumento terapeutico in grado di ridurne l’impatto sulla mortalità.

Sharper

Sharper è il nome di uno dei progetti italiani sostenuti dalla Commissione europea per la realizzazione della ‘Notte europea dei ricercatori’ nel 2022 e 2023. Sharper significa ‘Sharing researchers’ passion for enhanced roadmaps’ e ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società attraverso l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua evoluzione. Sharper si svolgerà il 29 settembre 2023 in contemporanea nelle città di Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e centinaia di altre iniziative rivolte al grande pubblico.