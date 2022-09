‘Degusta Ferentillo’: i prodotti di eccellenza della Valnerina in mostra alla Cascata

Si rinnova l’evento alla Cascata delle Marmore per la promozione dei prodotti delle aziende aderenti al progetto #ferentilloeccellenza promosso dal Comune di Ferentillo e sostenuto dal Gal ternano. ‘Degusta Ferentillo’ è una delle attività che ha l’obiettivo di far conoscere e gustare i prodotti di eccellenza della Valnerina. La bellezza di un territorio passa anche attraverso il cibo, l’obiettivo primario è quello di far conoscere le sue eccellenze produttive. L’appuntamento è all’entrata del parco della Cascata delle Marmore – Belvedere inferiore, il 17 e 18 settembre dalle 10 alle 13. I visitatori saranno accolti dai produttori aderenti al progetto ‘Ferentillo eccellenza 2022’ che avranno così modo di raccontare la storia e le tradizioni delle loro produzioni. I visitatori saranno omaggiati con un piccolo regalo di prodotti del territorio.

