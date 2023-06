Un gran peccato per Danilo Petrucci nel primo pomeriggio di sabato sul circuito di Misano Adriatico, dove è in corso la tappa del mondiale Superbike. Il pilota ternano della Ducati è caduto a metà gara quando era in corsa per il podio insieme a Bautista, Rinaldi e Razgatlıoğlu, con il turco in battaglia con il 9 per un breve periodo della sfida. Non è finita qui perché domenica per Petrux c’è la possibilità di rifarsi in gara2.

