Dimentica carabina sul tettino dell’auto: 28enne ‘sbadato’ denunciato dalla polizia

Si è dimenticato la sua carabina, che aveva portato in una zona periferica di Foligno per testarne l’ottica, sopra il tettino dell’auto. Lui è ripartito, l’arma è caduta a terra e a ritrovarla sono stati gli agenti della squadra Volante del commissariato folignate. Il giovane ‘sbadato’, un 28enne residente non lontano dal luogo del ritrovamento della carabina, è stato denunciato per omessa custodia di armi, con contestuale sequestro della carabina semiautomatica in questione e dei fucili da caccia che deteneva presso la sua abitazione.

