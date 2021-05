Dipendenti Sii Terni over 40, vaccino nell’hub Acea di Roma

Mille dosi a disposizione per gli over 40 con possibilità di somministrazione – con Astrazeneca – per i dipendenti del Servizio idrico integrato di Terni. Accade nel nuovo hub Acea di Roma con apertura anche ai cittadini di altre regioni: l’open day vaccinale è scattato sabato e proseguirà anche nella giornata odierna.

«L’iniziativa, compresa nell’ambito delle azioni realizzate da Acea sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e, contemporaneamente, dare un servizio – spiega la Sii – a tutta la cittadinanza, ha fatto seguito all’altro open day di successo che si è tenuto il fine settimana scorso e che ha fatto registrare il tutto esaurito in poche ore, come stavolta. Il centro vaccinale allestito da Acea viene ora utilizzato per la vaccinazione dei cittadini, a testimonianza dell’aiuto concreto che la holding ha voluto mettere nella lotta alla pandemia, ed in una seconda fase servirà anche per vaccinare i dipendenti Acea, compresi quelli della Sii di Terni, in linea con le modalità e le tempistiche stabilite dalle autorità sanitarie». L’hub è dotato di 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e 60 postazioni per la fase di osservazione.