Hanno impostato il navigatore per andare a Pescara, in Abruzzo. Peccato per loro che siano rimasti intrappolati ben prima, sul valico di Fossato di Vico (Perugia): la disavventura è capitata ad una coppia che, rimasta bloccata tra la neve, è stata soccorsa venerdì dai vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana. Un intervento reso ancor più complicato dalla mancanza di segnale telefonico: l’auto è stata recuperata con gli occupanti – moglie e marito – in buone condizioni.

