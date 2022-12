Disoccupati in aumento, ma non in Umbria: -3,5%. Le stime 2023 Cgia

L’Italia nel 2023 avrà 63 mila disoccupati in più con tasso dei senza lavoro che tornerà al livello del 2011. Ma l’Umbria, in controtendenza, ne avrà di meno: si tratta di stime ed a farle è l’ufficio studi della Cgia di Mestre sulla base di una elaborazione dei dati Istat e delle previsioni Prometeia.

L’incremento

L’aumento della disoccupazione è legato alla contrazione del Pil ed ai consumi delle famiglie. Secondo la Cgia di Mestre i disoccupati aumenteranno di almeno 63 mila unità con il numero dei senza lavoro che andrà oltre i 2,1 milioni. Le province più colpite sono Napoli, Roma, Caserta, Latina, Frosinone, Bari, Messina, Catania e Siracusa, mentre l’incidenza della sommatoria dei nuovi disoccupati di Sicilia (+12.735), Lazio (+12.665) e Campania (+11.054) sarà il 58% del totale nazionale. E l’Umbria: «Poche le realtà territoriali che, invece, vedranno diminuire il numero dei senza lavoro. Si segnala, in particolare, Perugia (-741), Lucca (-864) e Milano (-1.098)», scrive la Cgia.

L’Umbria

In generale l’Umbria si piazza all’ultimo posto per l’aumento dei senza lavoro nel 2023 a livello di stime: 834 in meno per una diminuzione percentuale del 3,5%. A livello provinciale Perugia è 105°, superata solo da Lucca e Milano: in questo caso la previsione della Cgia di Mestre indica 741 disoccupati in meno per un -4,4%, mentre Terni è 91° con decremento di senza lavoro per 93 unità ed un 1,4%. Latina, Frosinone e Nuoro sono le uniche che fanno registrare in percentuale un aumento superiore al 10%. Se poi davvero andrà così è un altro paio di maniche.