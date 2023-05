Dj ternani riuniti per ricordare Tony Mc Kenzie a dieci anni dalla sua scomparsa

L’idea di rivedersi a ridosso del decennale della scomparsa di Tony Mc Kenzie era venuta ai dj ternani già da qualche mese. «Tony se ne è andato il 3 aprile di dieci anni fa, ma nel cuore di noi colleghi, da quelli anziani ai più giovani – raccontano – la sua presenza è rimasta viva. E siccome lui amava tantissimo le riunioni conviviali, abbiamo pensato che non potesse esserci modo migliore per ricordare il nostro caro ‘maestro’ che quello di rivederci tutti insieme a cena». Così un nutrito gruppo di disc-jockey si è dato appuntamento in una taverna della Corsa all’Anello di Narni dove nel corso dell’allegra serata sono stati ricordati tantissimi aneddoti che hanno visto protagonista Tony Mc Kenzie.

Ricordi e aneddoti

«Abbiamo fatto a gara per ricordare momenti esilaranti riguardanti modi di dire o racconti di ‘vita vissuta’ fatti frequentemente dal grande dj. Molti di questi aneddoti hanno riguardato le scorribande fatte insieme a Tony a Rimini e Riccione negli anni novanta, in occasione del Sib, il festival dedicato ai locali da ballo, che richiamava nella città romagnola migliaia di visitatori. In quelle serate Mc Kenzie era il vero mattatore e chi lo seguiva nei vari tour per i più importanti locali della riviera sapeva in partenza che non si sarebbe annoiato». Cristiano Badinelli, in arte dj Bad, a raccontato che «Tony mi è venuto in sogno alcune notti fa, così sono andato a trovarlo al cimitero. Non nascondo che davanti alla sua tomba mi sono commosso. Ma mi sono subito ripreso perché lui voleva solo allegria intorno a sé e quindi l’idea di organizzare questa cena in suo ricordo sappiamo bene che gli avrà fatto un grandissimo piacere. Per non parlare del fatto che, avendo parlato di lui per tutta la sera, è stato come se fosse stato seduto in mezzo a noi». Alla cena hanno partecipato Albertino Di Giulio, Luca Zappelli, Alfredo Trastulli, Mauro Pacelli, Cristopher Pero, Marco Vanni, Fabrizio Forti, Andrea Collemaggio, Paolo Casali, Cristiano Badinelli, Luca Montagnoli, Wilson, Riccardo Paperini e Domenico Rossi.

LE FOTO