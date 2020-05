Dolce sabato al ‘Santa Maria’ con le crostate alla crema

Dopo tante donazioni sul fronte sanitario, anche una dolcissima – e graditissima – per il personale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. È quella compiuta sabato mattina dalla pasticceria Modernissima di Terni con crostate alla crema recapitate al nosocomio con un bel messaggio di vicinanza, solidarietà e gratitudine per chi si è speso e si sta quotidianamente spendendo per garantire la salute della collettività. A riceverle, i dottori Parisi, Carini, la caposala dei reparti Covid, Santuro, e Fausti dell’ufficio affari generali dell’azienda ospedaliera. Al termine della colazione, una foto di gruppo dal gusto speciale.

