Dolcissima Perugia e mercatini natalizi: tempo di inaugurazioni in città. Bimbi in festa

Dolcissima Perugia ed i mercatini. Tempo di inaugurazione nell’acropoli per gli eventi natalizi: mercoledì mattina festa in centro con protagonisti oltre 200 bimbi/e delle scuole.

Boschetti e decorazioni

I giovanissimi sono stati protagonisti nel decorare gli oltre cento alberi di diverse specie – forniti da UmbriaFlor – raggruppati in piccoli boschetti e posizionati lungo corso Vannucci: circa 1.600 le decorazioni realizzate. Sul posto il sindaco Andrea Romizi, il vicesindaco Gianluca Tuteri e l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli: «Quella di oggi è una festa bellissima – hanno sottolineato -, non nascondiamo una certa emozione perché veder arrivare così tanti bambini, oltre duecento, in centro storico per addobbare gli alberi grazie ai loro lavori non è cosa da poco, né, tantomeno, scontata. Sono loro infatti i veri protagonisti di questo Natale in centro, un Natale sostenibile in considerazione della fase difficile che stiamo vivendo dal punto di vista economico e sociale. La soddisfazione più grande, tuttavia, è di aver visto i bambini e le bambine divertirsi felici». Poco distante c’è stata l’inaugurazione degli stand di Dolcissima Perugia e dei mercatini natalizi.