Domenica torna il Terni Vinyl Fest: dj, collezionisti ed espositori protagonisti

Si rinnova un appuntamento più che apprezzato nelle prime due edizioni. Domenica c’è la 3° Terni Vinul Fest negli spazi di Bloom, in via Luigi Galvani: dj, collezionisti e dieci espositori protagonisti dalle 10 alle 20 con ingresso libero.

L’evento

Bloom Spazio Condiviso e Francesco Bonaccorso (organizzatore di ‘Pigneto Vinyl Fest’ a Roma) uniscono le forze per portare in città una festa composta da 10 espositori, selezionati dalla capitale e locali, con il meglio del nuovo e dell’usato su Lp, Cd e cassetta, dj set rigorosamente in vinile e un punto di ristoro con brunch, cocktail e aperitivo. «Non solo dischi e cd – viene specificato – ma anche musica da leggere: in questo appuntamento infatti saranno presenti i giornalisti e scrittori Andrea Angelo Bufalini e Giovanni Savastano autori dei libri ‘Storia della Disco Music’ (Hoepli editore) e del loro ultimo saggio ‘Donna Summer. La voce arcobaleno. Da disco queen a icona pop’ (Coniglio editore). L’evento sarà predisposto in due aree: una interna per l’esposizione e quella esterna dedicata all’area bar con i servizi di food & beverage, con posti a sedere». Alla consolle un gruppo di dj Ternani e Romani, tra cui: David ‘blond’ Conti (Terni), Jimmy Twice (Rieti), Misterstereo8 (Roma), Romauro & Frankie fourtyfive (Roma).

Il programma

10:00 apertura market

11:00 DJ Set David “Blond” Conti

15:00 Dj Set Jimmy Twice

16:00 Dj Set Misterstereo8

18:00 Dj set Romauro & Frankie Fortyfive

20:00 Chiusura market

Organizzatore e info mercato disco: Francesco Bonaccorso 393 979 4304