Doppia festa a Casteltodino: fra tipicità, birra ed eventi

Doppia festa in quel di Casteltodino (Montecastrilli): in campo – dal 28 giugno al 7 luglio, presso gli impianti sportivi – la Pro loco che organizza sia la 45° festa di Casteltodino che il ‘Beer Saloon’ con tanti eventi e specialità. Fra i piatti, la torta al testo casteltodinese – cotta alla brace e senza lievito – ma anche tipicità come le lumache e molto altro ancora. L’evento si accompagna alla festa della birra con musica, birre e snack vari. Ogni sera, come da locandine, concerti, spettacoli, dj-set, la mostra di pittura aperta dalle ore 19 e le partite dei campionati europei di calcio.

