Doppio riconoscimento per il ‘Franchetti Salviani’

Due attestati per il polo tecnico Franchetti Salviani, l’istituto superiore di Città di Castello che forma professionisti attirando studenti da un vasto territorio, che va dalla provincia di Perugina, all’Alta Umbria, alla Valtiberina Toscana, fino alle Marche. Non solo il certificato di qualità nazionale, ma addirittura europeo per il lavoro svolto nel progetto eTwinning VisuaLiteracy, sviluppato nell’anno scolastico 2019/2020. Protagonisti sono stati i ragazzi della prima E Grafica e comunicazione e della quarta D Informatica del polo tecnico tifernate.

Alfabetizzazione visiva

Il progetto è stato particolarmente apprezzato per l’introduzione di una nuova modalità di insegnamento-apprendimento basata sull’alfabetizzazione visiva, attraverso l’analisi e la comparazione di immagini e fotografie per lo scambio interculturale fra i paesi partecipanti. È stato coordinato dalla docente Giorgia Nicolucci, sotto la supervisione del dirigente scolastico Valeria Vaccari.

Una motivazione ulteriore

«L’aver realizzato un software legato ad una tematica estremamente attuale – aveva detto Valeria Vaccari – rappresenta una motivazione ulteriore che consente agli studenti di valorizzare l’integrazione tra tecnologie e applicazione a casi concreti, di collaborare gestendo e condividendo idee e conoscenze e di sviluppare un approccio mirato al mondo della futura professione».