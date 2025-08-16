Dramma a San Venanzo (Terni) dove all’alba di sabato – poco dopo le 5 – durante un festival con musica elettronica in corso in un’area boschiva del monte Peglia.

Un giovane di 33 anni (non 25 come indicato in un primo momento) è finito tra le fiamme – presumibilmente di un falò – finendo poi in un dirupo. Il ragazzo, che si trovava insieme ad altri amici, è stato poi soccorso dai vigili del fuoco, dagli operatori del 118 ed elitrasportato in ospedale al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia con ustioni gravi. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri con il coordinamento dell’autorità giudiziaria, per ricostruire la dinamica del grave episodio. Valutato anche il trasferimento in una struttura attrezzata per i grandi ustionati.

Il ragazzo, come si apprende da fonti ospedaliere, è caduto nel fuoco durante un rave party in località Ospedaletto di San Venanzo ed è stato condotto a Perugia in condizioni stabili. Fortunatamente non in condizioni critiche ed in ‘codice giallo’.