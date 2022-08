Drusilla ‘tra panza e cervello’: va dritta al cuore

di Alessandro De Maria

Arriva il giorno dello spettacolo e subito si capisce che in città è arrivata una star: la fila è impressionante! Gira tutto intorno all’anfiteatro, esce dal cancello della passeggiata e arriva fin dopo il liceo artistico. Nel trovare il loro posto nella fila alcuni, me incluso, esclamano: ‘ma che davero?’

Finalmente entro e mi accomodo a sedere tra i profumi dei deodoranti, non sto così vicino ad altre persone dal pre-Covid, mi ero scordato come fosse essere stipato in mezzo ad altri esseri umani. Vicino a me una signora dalla statura minuta chiede al ragazzo che le siede davanti di fare a cambio di posto con la ragazza che gli è accanto, presumibilmente è la sua ragazza. Gli va male: la ragazza è ancora più alta. Tanta stima per la coppia. Dopo poco si attivano le macchine del fumo si spengono le luci e inizia lo spettacolo.

Quello che colpisce da subito è l’immediata attenzione a creare un rapporto con il pubblico. Pochi ce la fanno ma Drusilla riesce a creare quasi istantaneamente un’atmosfera di confidenza con chi la sta a sentire, una cosa difficilissima. Lo fa utilizzando magistralmente il processo di identificazione creando rappresentazioni di vissuti comuni a tutti gli esseri umani. I sentimenti di abbandono, solitudine e disperazione vengono poeticamente utilizzati per creare quel terreno comune necessario al processo ma la cosa che mi colpisce di più è un’altra: le dosi.

Tutto è perfettamente bilanciato. Lo spettacolo si articola in un continuo oscillare tra immagini di vissuti che toccano il centro dell’esperienza umana e catartiche risate. Abbandono e poi risate. Solitudine e poi risate. Disperazione e poi risate. Nulla è troppo calcato, tutto è leggero ed elegante come suggerisce il titolo. Il tutto arricchito da ottime performance musicali che accompagnano questa serpentina di esperienze umane.

Drusilla è il pezzo centrale di questo ingranaggio. Tramite l’autoironia e la sua eccentricità riesce a non essere mai pesante e a toccare con grazia argomenti profondi. Come un quadro è distinto dal pittore Drusilla è una creazione che si pone a metà strada tra l’artista e il pubblico svolgendo la sua funzione perfettamente. Ne sono testimonianza gli spontanei incitamenti del pubblico, gli applausi e i commenti che qualcuno le lancia: quando fa l’intransigente dal pubblico qualcuno le grida ‘marescialla!’, lei ci fa due battute su e continua.

La quarta parete è stata infranta da ambo i lati, davvero una cosa bella da vedere. Capisco anche il perché del distacco mediatico tra interprete e personaggio: Drusilla ha bisogno del suo spazio per vivere a trecentosessanta gradi. Mescolare le due figure sarebbe come svelare il trucco dietro a un numero di magia. Mi viene in mente Wilson: il pallone da pallavolo che fa compagnia a Tom Hanks in ‘Cast Away’. Una creazione dell’animo umano che vive a mezza strada tra l’illusione e la realtà e che ci tiene ‘in relazione’, elemento senza il quale moriremmo. Riassumendo: davvero uno spettacolo da vedere! Non è un panino alla porchetta, non è il festival della mente di Sarzana ma si colloca alla giusta distanza tra cervello e pancia; più o meno all’altezza del cuore.