Due eventi internazionali per Arvedi Ast

Arvedi Ast sarà presente in veste di Gold Sponsor all’edizione 2023 dell’International Stainless & Special Steel Conference 2023, in calendario a Zurigo dal 12 al 14 settembre prossimi. Un evento che vedrà presenti oltre 300 partecipanti appartenenti al settore siderurgico. Focus di quest’anno è ‘Stainless Steel: The Ultimate Solution for Sustainability’ con l’obiettivo di fare il punto sullo stato attuale delle industrie dell’acciaio inossidabile e speciale ed affrontare i temi rilevanti per il futuro del settore.

«Un evento – spiega una nota di Arvedi Ast – che pone l’acciaio inossidabile quale reale paradigma in un mondo in cui la sostenibilità è divenuta centrale. L’eccezionale durabilità, la resistenza alla corrosione e la capacità di riciclo, lo rendono un materiale chiave per l’economia circolare e la riduzione dell’impatto ambientale. Nel corso della tre giorni in Svizzera, i manager di Arvedi Ast presenteranno le innovative strategie e i piani di sviluppo dell’azienda, evidenziandone l’impegno per la sostenibilità, l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni per affrontare le sfide attuali e future».

«Principi – prosegue l’azienda – che si concretizzano anche nella scelta di Arvedi Ast di avviare l’iter per la certificazione ResponsibleSteel™, il primo standard mondiale di certificazione per l’industria siderurgica, che annovera i principali player a livello internazionale. ResponsibleSteel™ nasce per promuovere e sostenere la produzione responsabile dell’acciaio affrontando le questioni ambientali, sociali ed economiche associate al settore siderurgico. Oltre 200 criteri e requisiti che i produttori di acciaio a livello globale devono soddisfare per ottenere la certificazione ResponsibleSteel™».

«Individuando nei principi ESG (Environment, Social, Governance) che ispirano Responsible Steel, i valori della sostenibilità e responsabilità d’impresa dell’azienda, è stato istituto in Arvedi Ast – spiega la nota – anche uno specifico Comitato di Sostenibilità in grado di orientare il processo decisionale del vertice aziendale verso i temi ambientali, con l’obiettivo di assicurare valore nel lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder rilevanti per l’azienda e del territorio. Subito dopo la partecipazione a Zurigo, ad attendere Arvedi Ast ci sarà l’edizione 2023 di Stainless Steel World Conference & Exhibition tra i principali eventi espositivi del settore siderurgico, che si terrà a Maastricht, in Olanda, dal 26 al 28 settembre prossimi. Un intenso calendario di eventi internazionali che rappresentano vetrine strategiche per promuovere la mission aziendale ed interagire, in un contesto fieristico, con il target industriale di riferimento».