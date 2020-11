Duemila caffè per chi fatica in ospedale: solidarietà al bar

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre ogni dipendente dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e delle cooperative che lavorano in ospedale, avrà in omaggio un caffè o un altro prodotto di caffettiera presso il bar interno dell’ospedale. Quasi 2 mila consumazioni che vengono offerte dall’associazione ‘I Pagliacci’ in collaborazione con la ditta Serenissima ristorazione che gestisce il servizio ospedaliero di bar ed edicola.

Solidarietà e vicinanza a tutto il personale

L’iniziativa è stata promossa dal presidente de ‘I Pagliacci’, Alessandro Rossi, per esprimere a nome della città di Terni solidarietà e vicinanza a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo è sottoposto ad un carico di lavoro e di stress emotivo senza precedenti per garantire la salute della comunità. «Ogni lavoratore potrà avere una consumazione gratuita presentando il tesserino di riconoscimento – dice Alessandro Rossi – un gesto semplice per rinnovare la nostra gratitudine e il nostro sostegno a chi tutti giorni è impegnato in questa emergenza sanitaria».

Le donazioni

‘Un caffè sospeso’ è solo una delle tante iniziative di solidarietà messe in campo dall’associazione ‘I Pagliacci’, che solo in quest’ultima settimana ha donato anche 2 mila mascherine pediatriche per i bambini ricoverati in pediatria, sta provvedendo all’acquisto di circa mille capi di abbigliamento intimo da utilizzare per i pazienti Covid ricoverati, in caso di necessità o urgenza, ed ha allestito uno striscione all’ingresso del Santa Maria di Terni per ricordare la vicinanza della comunità locale a tutti gli operatori che lavorano per e nell’ospedale.