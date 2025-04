Era sottoposto ai domiciliari ma, nonostante la misura in essere, è uscito per andare al bar. Per poi aggredire un cliente dell’attività: per questo motivo un 26enne è stato arrestato a Foligno per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Annuncio Pubblicitario

La polizia di Stato è intervenuta per fermare il giovane di origine nordafricana, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per rissa, lesioni personali, percosse e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato intercettato dagli Agenti all’esterno dell’esercizio commerciale, dove aveva aggredito per futili motivi una persona.

«La vittima, oltre a ricevere esplicite minacce di morte, era stato colpito con un pugno al volto riportando lesioni non gravi». Il 26enne ha provato a fuggire, senza riuscirci. «Anche negli uffici di polizia, ha nuovamente opposto resistenza agli agenti, che a fatica sono riusciti a ricondurlo alla calma», spiegano dalla questura. Aveva con sé anche una piccola quantità di cocaina.

Annuncio Pubblicitario

L’uomo è stato anche denunciato per i reati di lesioni personali e minacce gravi e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.