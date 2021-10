È ubriaco, reagisce al controllo con calci ai poliziotti: arrestato

Hanno notato che si trovava all’interno dell’auto mentre dormiva con il capo reclinato in avanti ed è scattato il controllo. Si trattava di un 42enne residente a Foligno che, alla vista degli agenti di polizia, ha reagito aggredendoli: l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il controllo

In azione è entrata la Volante per il consueto controllo del territorio. Gli agenti si sono attivati temendo che si potesse trattare di un malore: niente di tutto ciò, il 42enne era semplicemente ubriaco. La polizia ha chiesto all’uomo di mostrare carta d’identità e patente: prima ha cercato di evitare il controllo con delle scuse, quindi all’improvviso è passato alle mani spintonando e prendendo a calci le forze dell’ordine.

L’arresto

L’uomo aveva precedenti – denunciato e arrestato – per resistenza a pubblico ufficiale e considerato il suo comportamento violento gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza per gli stessi reati. La misura è stata convalidata dal giudice con l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte al giorno.