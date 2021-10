E45, San Gemini sud: svincolo off-limits da lunedì per lavori Anas

Novità in arrivo lungo la E45 nel territorio comunale di Terni. Anas informa che da lunedì 11 ottobre lo svincolo di San Gemini Sud sarà temporaneamente chiuso in ingresso ed in uscita per chi viaggia in direzione Perugia: la causa è legata a nuovi lavori per il risanamento dei muri di sostegno.

La viabilità

Anas informa che «il traffico sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di San Gemini Sud sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia/Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di San Gemini Nord». Il completamento dei lavori per questo tratto è previsto entro il 5 novembre.