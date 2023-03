E45: tir che trasporta farina di soia finisce fuori strada a Todi. Soccorso il conducente

L’incidente stradale – autonomo – è accaduto nella prima serata di giovedì lungo la superstrada E45 nei pressi dello svincolo Todi-San Damiano. Un uomo di 58 anni di Ravenna, al volante di un autoarticolato con cui procedeva in direzione Terni, ne ha perso il controllo finendo fuori strada e quindi ribaltandosi. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all’ospedale di Perugia e, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Da quanto appreso, il mezzo pesante trasportava farina di soia ed era diretto a Roma. Nel sinistro – forse legato ad un colpo di sonno del conducente – non sono rimasti coinvolti altri veicoli e per ricostruire l’accaduto, si sono portati sul posto gli agenti della polizia Stradale di Todi agli ordini del comandante Valter Gramaccia. Venerdì mattina l’autoarticolato è stato poi recuperato con l’ausilio di un’autogru.

