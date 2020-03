‘Easy Covid-19’, Terni parte del progetto

di Fra.To.

Anche Terni, grazie alla 3Cri – un team di professionisti che si occupa di prototipazione rapida e servizio stampa 3D – nonostante le distanze e le difficoltà logistiche, è riuscita a fare la sua parte in un progetto importante: ‘Easy Covid-19’.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il progetto ‘Easy Covid-19’

Questo progetto nato grazie a ‘Isinnova’ con l’aiuto del ‘FabLab Brescia’, si è dato come scopo creare una rete di makers 3D per la realizzazione di raccordi per le maschere da snorkeling di Decathlon così da riuscire ad adattarle per trasformarle in maschere respiratorie per emergenza negli ospedali. Il progetto è senza scopo di lucro e i pezzi stampati in 3D da tantissimi makers italiani come quelli ternani, saranno distribuiti agli ospedali che ne avranno necessità.

Da Terni inviati 13 valvole di raccordo

«Appena siamo stati contattati, lunedì pomeriggio, abbiamo subito accolto con molto piacere la proposta», fanno sapere dal team ternano. «Martedì mattina ci siamo subito messi al lavoro, perché per stampare una valvola di raccordo ci vogliono circa 9 ore, e in 24 ore siamo riusciti a stamparne 13 che mercoledì abbiamo provveduto a spedire. Siamo a completa disposizione qualora ci saranno altre richieste. Un grazie va anche ad un membro del nostro team, Katerina Kobylina, che ha partecipato con noi e la sua stampante alla creazione di alcuni kit da casa».