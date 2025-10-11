Si è tenuta nel primo pomeriggio di sabato, a Pian di Massiano l’inaugurazione della 102° edizione del luna park di Perugia – noto anche come ‘i Baracconi’ – appuntamento amato e radicato nella tradizione cittadina, che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore comunale allo sviluppo economico Andrea Stafisso, la comandante della polizia Locale Nicoletta Caponi, la sottotente Simonetta Polimanti, i consiglieri comunali De Salvo, Paciotti e Ferranti e gli operatori del luna lark.

Nel corso dell’inaugurazione è stato ricordato con commozione il vice comandante della polizia Locale di Perugia, Antonella Vitali, scomparsa nel corso dell’anno. A lei è dedicata questa edizione e il prossimo 14 ottobre verrà svelata na targa commemorativa, offerta dai giostrai, in occasione dell’inaugurazione della nuova centrale operativa della polizia Locale presso il comando di Madonna Alta. Il luna park resterà aperto fino al 9 novembre, offrendo come ogni anno un’occasione di divertimento, tradizione e comunità per tutte le generazioni.

LE FOTO