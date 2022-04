Economia e rilancio: focus di ‘Nero su Bianco’

Anche prima della pandemia l’economia umbra ‘sbuffava’. Il tasso di crescita delle aziende umbre era inferiore a quella nazionale, avevano successo pochi settori come quello del tessile e della viticoltura. Gli altri erano in affanno. Ora che la pandemia sembra quanto meno sotto controllo, è necessario ripartire ma è anche giusto conoscere qual è il futuro di una regione che deve galoppare per riprendere la crescita.

‘Energia, economia qual è lo stato dell’arte in Umbria?’: questo il titolo della trasmissione ‘Nero su Bianco’ condotta da Laurent De Bai e in onda martedi 26 aprile, alle ore 21, su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Saranno ospiti: Michele Fioroni (assessore regionale sviluppo economico), Gian Luigi Angelantoni (Gruppo Angelantoni Industrie), Marcello Signorelli (docente macroeconomia applicata università di Perugia), Nicola Angelini (presidente Confimi Industria). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.