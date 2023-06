Elezioni a Perugia e in Umbria, palasport e incompatibilità: la conferenza stampa di Bandecchi

di Fra.Tor.

Una conferenza stampa convocata in fretta e furia, nel primo pomeriggio di giovedì, per «comunicazioni urgenti del sindaco Stefano Bandecchi» nella sala consiliare del Comune di Terni. In realtà la conferenza stampa era stata convocata da Alternativa Popolare – «abbiamo affittato la sala pagando 100 euro», ha detto Bandecchi – per presentare il coordinatore provinciale per Perugia, l’avvocato Cristian Brutti – che organizzerà il partito in prospettiva delle elezioni di maggio 2024 a Perugia e in altri comuni dell’Umbria – e per parlare anche di questioni attinenti al Comune di Terni e all’attività di sindaco di Stefano Bandecchi. «Alternativa Popolare si presenterà, quindi – ha detto Bandecchi – alle prossime elezioni amministrative a Perugia, con 3 liste civiche di appoggio formate da cittadini iscritti già ad Alternativa Popolare. Dopo di ciò ci presenteremo anche alle regionali. Il laboratorio iniziato a Terni si sposta quindi nel perugino e in tutta la regione, ciò che stiamo facendo a Terni è solo l’inizio».

LA DIRETTA VIDEO

LE FOTO