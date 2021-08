Elezioni comunali: il 3 e il 4 ottobre si vota in 12 Comuni in Umbria

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre, si voterà per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale ad Amelia, Assisi, Avigliano Umbro, Bettona, Bevagna, Castel Giorgio, Città di Castello, Montecastrilli, Nocera Umbra, Otricoli, Parrano e Spoleto.

Urne aperte

Le operazioni di voto si svolgeranno la domenica, dalle 7 alle 23, e il lunedì, dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Dalla data di convocazione dei comizi (per le elezioni amministrative giovedì 19 agosto 2021, data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi) e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.