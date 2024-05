Elezioni Polino: due Matteucci sfidano l’uscente Venanzi

Sono state presentate le liste dei candidati sindaco e dei consiglieri comunali dei 60 comuni al voto in Umbria per le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, giorni in cui si voterà anche per le Europee. Polino torna al voto e sono tre i candidati che si contendono la fascia tricolore: Remigio Venanzi, sindaco uscente, sostenuto dalla lista ‘Progetto Polino’, Gianluca Matteucci sostenuto dalla lista ‘Noi per Polino’ e Saverio Matteucci con ‘Alternativa Popolare Bandecchi per Matteucci’.

Le liste

Per il candidato sindaco Remigio Venanzi, nella lista ‘Progetto Polino’ ci sono: Tonino Fiorelli; Romolo Petrucci; Romano Pileri; Yuri Antonelli; Francesco Fiorelli; Sandro Venanzi; Alberto Maniscalco.

Per il candidato sindaco Gianluca Matteucci, nella lista ‘Noi per Polino’ ci sono: Vania Bularelli; Vittorio Dianisi; Primo Giovannelli; Pietro Matteucci; Massimiliano Petrucci; Sabrina Pileri; Ubaldo Venanzi; Roberto Bracoloni.

Per il candidato sindaco Saverio Matteucci, nella lista ‘Alternativa Popolare Bandecchi per Matteucci’ ci sono: Chiara Carmignani; Giovanni Coletti; Alessandro Di Lorenzi; Simone Di Lorenzi; Mauro Neri; Paolo Quinzi; Gianmarco Talotti; Tonino Tomassetti; Mara Zannori; Romina Zannori.