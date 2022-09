Poco più di una settimana al voto per le elezioni politiche del 25 settembre e Fratelli d’Italia per la campagna elettorale su Terni schiera il capogruppo alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida: il 50enne di Tivoli è stato accolto in corso Tacito dai candidati umbri e ha parlato di tematiche legate alla flat tax, simbolo del partito e idee generali di FdI.

VIDEOINTERVISTA CON IL DEPUTATO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

FOTO