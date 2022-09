Elezioni politiche 2022: lunedì mattina confronto ‘a cinque’ a Terni

‘Verso un voto consapevole’: questo il titolo del dibattito organizzato e promosso dall’Associazione italiana giovani avvocati di Terni (Aiga), insieme all’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Terni ed ai giovani imprenditori di Confapi. L’appuntamento è per lunedì 19 settembre, dalle ore 9.30, presso il locale ‘Ramozzi & Friends’ in largo Frankl a Terni. Il confronto sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook di umbriaOn e il dibattito vedrà la presenza di cinque candidati al Parlamento: Raffaele Nevi (Forza Italia), Francesco De Rebotti (Partito Democratico), Franco Raimondo Barbabella (Italia Viva/Azione), Federico Pasculli (Movimento 5 Stelle) e Matteo Natalini (Italia Sovrana). Moderatore sarà il direttore responsabile di umbriaOn.it, Fabio Toni.

