Elezioni politiche 2022: scenari e previsioni a ‘Nero su Bianco’

‘L’Italia al voto il 25 settembre, è già tutto deciso o ci saranno sorprese?’. Questo il titolo della trasmissione televisiva ‘Nero su Bianco’ condotta dal giornalista Laurent De Bai in onda martedì 20 settembre, alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming su www.umbriapiu.it. Chi vincerà le elezioni politiche del 25 settembre prossimo, gli scenari, le strategie dei partiti e risvolti saranno i temi che tratterà il talk show a cinque giorni dal voto. Ora che i sondaggi sono fermi, i leader di partiti e coalizioni devono trovare da soli la strada giusta da percorrere. L’obiettivo è convincere soprattutto i tanti indecisi da qui fino al 25 settembre. A rispondere alle domande del conduttore in studio ci saranno il professor Marco Damiani, docente di sociologia dei fenomeni politici Unipg, gli ex senatori Maurizio Ronconi e Leonardo Caponi e lo storico Luigino Ciotti. Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando allo 075.9978490.

