Elezioni politiche 2022, Zingaretti a Terni: appuntamento al Caos

Iniziano ad arrivare in Umbria i principali esponenti politici in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. A Terni domenica pomeriggio sarà protagonista Nicola Zingaretti – presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd – per l’iniziativa ‘Nessuno resti indietro: lotta alle nuove povertà e disuguaglianze’. L’appuntamento è fissato al Caos dalle 18.

Sostegno al Pd

«La lotta alle nuove povertà, al lavoro povero, alle disuguaglianze – le parole del segretario regionale del Pd Tommaso Bori – è presupposto fondamentale per una crescita giusta e sostenibile del Paese e della nostra regione ed è quindi priorità irrinunciabile per il Pd e per le forze progressiste. Equità e inclusione non significano solo giustizia sociale, ma anche e soprattutto sviluppo. La disparità di accesso al lavoro, le divaricazioni troppo evidenti nella distribuzione del reddito, rappresentano un freno all’economia. Noi vogliamo correggere queste evidenti storture nel modello Italia».