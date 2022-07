Elezioni rsu Ilserv: Fim primo sindacato, anche la Fismic soddisfatta

Rinnovate le rsu di Ilserv, principale ditta esterna di Acciai Speciali Terni. Su 147 aventi diritto, sono stati 118 i votanti. Esulta la Fim Cisl, che con 38 voti ottenuti diventa il primo sindacato, eleggendo oltre ad un rsu anche un rls (responsabile dei lavoraroti per la sicurezza). Grande soddisfazione per il risultato raggiunto da parte del segretario regionale della sigla dei metalmeccanici, Simone Liti. Un delegato a testa eletto anche per la Fiom (32 voti) e per la Fismic (29 voti), mentre rimangono a zero la Uilm (nove voti) e luglio (tre voti).

L’intervento della Fismic

Un risultato, quello raggiunto dalla Fismic, che secondo il segretario territoriale Giovacchino Olimpieri «rende merito allo sforzo profuso dei candidati», tra i quali è stato eletto Marco Bordini. «Siamo soddisfatti – prosegue Olimpieri – del meritato traguardo conseguito all’interno di una delle aziende più importanti del territorio. Il risultato di queste elezioni dimostra che il consenso si ottiene investendo tempo ed energie per la causa in cui si crede, creando un rapporto di fiducia e lavorando ogni giorno nel solo obiettivo che abbiamo sempre perseguito, ovvero l’interesse dei lavoratori».