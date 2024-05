Elezioni Stroncone: Cianfoni sfida Malvetani

Sono state presentate le liste dei candidati sindaco e dei consiglieri comunali dei 60 comuni al voto in Umbria per le elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, giorni in cui si voterà anche per le Europee. Stroncone torna al voto con due candidati che si contendono la fascia tricolore: Giuseppe Malvetani, sindaco uscente, sostenuto dalla lista ‘SìAmo Stroncone’ e Paolo Cianfoni sostenuto dalla lista ‘Insieme per cambiare’.

Le liste

Per il candidato sindaco Giuseppe Malvetani, nella lista ‘SìAmo Stroncone’ ci sono: Chiara Angelini, Marco Bruni, Marco Cecchini, Massimo Cislaghi, Elsa Leonardi, Alessandro Liorni, Fabiana Mansueti, Melania Quintili, Marco Serafini, Annalisa Spezzi, Pietro Stentella e Alessandro Ubaldi.

Per il candidato sindaco Paolo Cianfoni, nella lista ‘Insieme per cambiare’ ci sono: Diego Bussetti, Roberto Bartolini, Serena Borsini, Antonio Brunetti, Vittorino Cecconi, Carla Coletti, Franco Frittella, Dino Grimani, Matteo Leonardi, Lamberto Mangoni, Barbara Mazzocchi e Alessandro Proietti.